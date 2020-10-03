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رئيسة وزراء نيوزيلندا تدلى بصوتها فى الانتخابات العامة مبكرًا

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-10-03 09:05 تبليغ
رئيسة وزراء نيوزيلندا تدلى بصوتها فى الانتخابات العامة مبكرًا
رئيسة وزراء نيوزيلندا تدلى بصوتها فى الانتخابات العامة مبكرًا
أدلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم السبت، بصوتها فى الانتخابات العامة للبلاد وذلك مع فتح أبواب مراكز الاقتراع والسماح بالتصويت المبكر فى الانتخابات المقرر لها يوم 17 أكتوبر الجارى. 

وكانت استطلاعات الرأى أظهرت تقدمًا كبيرًا لحزب العمال الذى تنتمى إليه جاسيندا أرديرن، على الحزب الوطنى المعارض، بقيادة جوديث كولينز.

وفى بيان، اليوم السبت، قالت أليشيا رايت، كبيرة مسؤولى الانتخابات، إن شعبية التصويت المبكر ارتفعت بشكل مطرد، حيث شكلت 47% من إجمالى أصوات الناخبين فى عام 2017، لافتة إلى أن التصويت المبكر قد يصل إلى 60% فى هذه الانتخابات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. 

وأكدت رايت، أن الانتخابات تجرى مع اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع تفشى فيروس ، مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتعقيم اليدين وأقلام تستخدم لمرة واحدة للأدلاء بالأصوات.

ويحتاج الحزب أو الائتلاف إلى 61 مقعدًا على الأقل من مقاعد البرلمان، البالغ عددها 120 مقعدًا، حتى يصل إلى تشكيل الحكومة. ويتوقع أحدث استطلاع للرأى أن يحصل حزب العمال على 59 مقعدًا، وحينها سيكون فى حاجة إلى شريك محتمل لتشكيل حكومة ائتلافية.

كما يتوقع الاستطلاع أن يحصل شركاؤهم التقليديون فى الائتلاف، حزب الخضر، على 8 مقاعد، ما يكفى لتشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع حزب العمال.

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