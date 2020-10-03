كندا تحقق في مسألة استخدام أسلحتها في كاراباخ

أعلنت كندا أنها فتحت تحقيقا بشأن أسلحة علمت أنها تستخدم في القتال بين دولتي أرمينيا وأذربيجان، وأن الطرف الذي أمدها به، تركيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

قال رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، إن بلاده تتحرى معلومات عن استخدام قوات أذربيجان التي تخوض قتالا ضد القوات الأرمينية تكنولوجيا كندية للطائرات المسيرة جرى تصديرها في بادئ الأمر إلى تركيا.

ولايزال القتال مستمرًا بين الدولتين، وهو ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى بين صفوف الجبهتين.

ويتنازع الطرفان على اقليم ناجورونو كاراباخ الذي تعد أراضيه التي تم اعتراف بأجزاء منها أذربيجانية، بينما يعد أغلب السكان من الأرمن.

وتساند تركيا أذربيجان بالسلاح والمرتزقة، ولم تبادر وقت اشتعال الأزمة إلى تهدئة الطرفين بل أعلنت عداوتها لأرمينيا بشكل مباشر.