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طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب بعد نقله للمستشفى

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طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب بعد نقله للمستشفى
طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب بعد نقله للمستشفى
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تناول عقار ريمديسيفير لعلاج إصابته من فيروس "كوفيد-19"، وذلك عقب نقله إلى مستشفى والتر ريد العسكري.

وبشأن الحالة الصحية لترامب، قال شون كونلي طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي أكمل جرعته الأولى من العلاج بنجاح ويستريح بشكل جيد.

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وأضاف كونلي أن ترامب يبلي بلاء حسنا، موضحا أنه لا يحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ومن داخل المستشفى، غرد ترامب على تويتر قائلا "أنا في حالة جيدة.. أعتقد! شكرا لكم جميعا. أحبكم"

كان ترامب قد نقل عبر مروحية تابعة للبحرية الأمريكية إلى مستشفى والتر ريد الطبي العسكري، السبت، كإجراء احترازي عقب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقبلها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني "لا يزال الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم". 

من جهة أخرى، قال مسئول بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب، لم ينقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

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