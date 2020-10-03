بايدن مواسيا ترامب وميلانيا: أتمنى الشفاء العاجل لكما..صور

عبر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة 3 نوفمبر، جو بايدن وزوجته جيل بايدن، عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، بعد الإعلان عن إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، نتيجة مخالطتهما أحد المصابين بالوباء، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي وير.

وأجرى ترامب وزوجته أمس الجمعة فحص اختبار وجود كورونا، وتبين إصابتهما بالوباء، بعدما جاء نتائج تحليلاتهما إيجابية بكوفيد-19.

وقال بايدن: "جيل وأنا نرسل كل تمنياتنا للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بالشفاء العاجل ".

وأضاف بايدن مغردًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " نحن نواصل الصلاة لأجل صحة وتعافي الرئيس وعائلته".

ومن المقرر اجراء اختبار لبايدن للكشف عما إذا كان قد أصيب هو الآخر بـــــ COVID-19، وفقًا لشبكة CNN، التي أوضحت إن ذلك يأتي كاجراء احترازي بعد ثلاثة أيام فقط من ظهوره على منصة النقاش مع ترامب، وكلاهما كان بدون أقنعة خلال 90 دقيقة من المناظرات، وذلك على الرغم من أن الفاصل بين كليهما كان أكثر من ستة أقدام.

كانت الحملات الانتخابية قد وافقت من قبل على التخلي عن المصافحة التقليدية قبل المناقشات.

وأكد بايدن في 4 سبتمبر أنه أجرى فحص COVID-19 مرة واحدة على الأقل وأنه يخطط للاختبار بانتظام طوال الحملة.

وأعلن ترامب أمس الجمعة أنه أصيب هو والسيدة الأولى بالفيروس ، وغرد: " لقد أثبتت إصابة @FLOTUS

( اسم حساب زوجته على تويتر) وأنا بفيروس COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سوف نتغلب على هذا معا!".