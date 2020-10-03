الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 10 إصابات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85434 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع أربع حالات في ششنجهاي وثلاث في قوانغدونغ واثنين في سيتشوان وواحدة في شنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2885 حالة غادر منها 2696 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 10 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80611 شخصا، مشيرة إلى أن 7227 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 801 شخص الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 364 حالة منها 362 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5104 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 517 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4843 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 484 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.