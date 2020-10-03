258920 إصابة و1633 وفاة.. إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 11 وفاة و5430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة الإسرائيلية إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1633 حالة والإصابات بلغت 258920، بينما بلغ العدد الكلي للمتعافين 185122.

وتابعت صحة تل أبيب أن حالة 839 مريضا توصف بالخطيرة، ويخضع 203 منهم للعلاج عبر أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت بيانات وزارة الصحة فى تل ابيب إلى أن نسبة فحوصات كورونا الإيجابية بلغت أدنى مستوى لها منذ نحو أسبوعين بـ 10.5%.