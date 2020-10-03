بشرى سارة للمسافرين لـ دبي.. إعفاء المسافرين من فحص الـ PCR

زفت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبى، بشرى سارة للمسافرين المتجهين لدبي، معلنة قرارًا جديدًا يخص فحص الـ PCR بهدف التخفيف عنهم.

وأعلنت اللجنة العليا، تعديل بروتوكول السفر من وإلى دبي، بهدف التخفيف على المسافرين لاسيما المواطنين، وإعفائهم من إجراءات إضافية، من دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية.

كما ينص البروتوكول الجديد على إعفاء المواطنين من فحص PCR قبل مغادرة الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن الوجهة أو المدة، والاكتفاء بالفحص لدى الوصول إلى منافذ الإمارة، فيما يبقى الفحص مطلبًا أساسيًا للمقيمين والسياح قبل القدوم إلى دبي، ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وينص البروتوكول بحسب "القبس" أيضًا على إلزامية الفحص المسبق لمسافري الترانزيت القادمين من مجموعة من الدول أو حسب متطلبات وجهاتهم النهائية، أما المغادرون من دبي فالفحص إلزامي إذا كانت الوجهة المقصودة تتطلب الفحص المسبق.