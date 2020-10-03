شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود

خلصت دراسة أجرتها جامعة سانتياغو في تشيلي الجمعة، إلى أن عام 2020 سجل أعلى معدل لدرجات الحرارة في شبه جزيرة أنتاركتيكا منذ ثلاثة عقود.

ووصلت الحرارة بين شهري يناير وأغسطس، إلى ما بين درجتين وثلاث درجات مئوية في شبه الجزيرة الواقعة في أقصى شمال البر الرئيسي لأنتاركتيكا، وفقا للباحثين في قاعدة فري التابعة لسلاح الجو التشيلي في جزيرة الملك جورج.

وقال عالم المناخ راوول كورديرو في بيان صادر عن معهد أنتاركتيكا التشيلي إن درجات الحرارة هذه "أعلى بدرجتين مئويتين من المستويات المعتادة".

وأضاف كورديرو "في أقصى الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، تجاوز متوسط درجات الحرارة القصوى حتى الآن هذا العام مستوى صفر درجة مئوية. هذا وضع غير مسبوق منذ 31 عاما".

ووصف الوضع بأنه "مقلق" إذ أن الارتفاع السريع في درجة حرارة المحيطات الذي شهدته المنطقة في نهاية القرن العشرين، يبدو أنه يتكرر حاليا، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومع ذلك، فإن درجات الحرارة المرتفعة في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي تتعارض مع تلك المسجلة بين أغسطس وسبتمبر، والتي بلغت 16.8 درجة مئوية دون الصفر، وهو أدنى مستوى منذ العام 1970.

وتقع شبه جزيرة أنتاركتيكا في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية حيث توجد قواعد علمية وعسكرية من دول عدة، بينها الأرجنتين وتشيلي وبريطانيا.