قرابة 10 آلاف.. روسيا تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أشار مركز إدارة أزمة كورونا فى روسيا إلى وفاة 174 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الرسمى للوفيات إلى 21251 وفاة مؤكدة.

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