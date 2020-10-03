البابا فرنسيس يغادر الفاتيكان لأول مرة منذ تفشى كورونا

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن رسالة اليوم هى الثالثة للبابا فرنسيس منذ توليه كرسى البابوية، وقيل إنها ستركز على إشاعة روح الأخوة فى العالم والتماسك الاجتماعى، كما يسافر البابا لأجلها إلى مدينة أسيزى، حيث ولد القديس فرنسيس الأسيزى، مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية فى العصور الوسطى.

يذكر أن البابا فرنسيس، واسمه الأصلى خورخى ماريو بيرجوليو، كان أول بابا للفاتيكان يختار لنفسه اسم "فرنسيس"، تيمنًا بالقديس الأسيزى الذى اشتهر بحبه لحياة الزهد والطبيعة ورفضه للعنف.

ومن المفترض أن تكون رحلة اليوم هى الأولى التى يقوم بها بابا الفاتيكان منذ تفشى وباء فيروس كورونا، حيث كان أوقف رحلاته لدواعى السلامة.