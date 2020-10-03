إسرائيل تخطط لجذب 100 ألف سائح من الإمارات

كشفت وسائل إعلام عبرية عن بدء الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطة واسعة للترويج للسياحة في إسرائيل داخل دولة الإمارات تعزيزا لاتفاق إشهار اتفاق السلام المعلن مؤخرا مع أبو ظبي.

وتستهدف الحكومة الإسرائيلية جذب 100 ألف سائح من الإمارات سنويا، ضمن مساعي تل أبيب في إنعاش اقتصادها المتهالك لا سيما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية، أن وزارة السياحة الإسرائيلية أعدت خطة تسويقية بهدف إغراء السياح الإماراتيين بالقدوم إلى إسرائيل والاستفادة من اتفاق إشهار التطبيع.

وأوضحت الصحيفة أن الوزارة خصصت مليون دولار لإنفاقها على برامج تسويقية داخل الإمارات لجذب السياح بسبب العوائد الاقتصادية الكبيرة التي ينطوي عليها النجاح في هذه المهمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات من بين 20 دولة في العالم يعتبر مواطنوها الأكثر إنفاقا على رحلات السفر، إذ يتراوح إنفاق السائح الإماراتي بين ألفين و20 ألف دولار، مما يجعل وزارة السياحة الإسرائيلية معنية أكثر بمحاولة جذب أكبر عدد منهم.

وأضافت أن وزارة السياحة الإسرائيلية تنطلق من افتراض إمكانية جذب 100 ألف سائح من الإمارات سنويا في أعقاب انتهاء أزمة كورونا التي أدت إلى تراجع كبير للاقتصاد الإسرائيلي.

وحسب المعطيات التي تستند إليها وزارة السياحة الإسرائيلية، فإن الإماراتيين أنفقوا على السياحة الدولية 17.1 مليار دولار في عام 2016، إلى جانب أن 48% من السياح الإماراتيين يفضلون الإقامة في فنادق خمسة نجوم، في حين يفضل 32% فنادق أربعة نجوم.

ولفتت الوزارة إلى أن 73% من السياح الإماراتيين رجال، و27% نساء، إلى جانب أن حوالي 50% من الإماراتيين يسافرون للخارج مرة واحدة سنويا، و26% مرتين، و24% 3 مرات سنويا، كما أن السائح الإماراتي يمضي إجازة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وحسب الصحيفة، فإن وزارة الصحة الإسرائيلية ستشارك في الخطة الهادفة لاستقبال السياح الإماراتيين، على اعتبار أن بعض السياح سيصلون بهدف تلقي العلاج.

ويتضمن برنامج وزارة السياحة التسويقي استضافة شخصيات إماراتية، ولا سيما من الإعلاميين وصناع الرأي لأهداف ترويجية.