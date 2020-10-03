فرنسا : اعتقال 30 شخصًا بتهمة تمويل داعش والقاعدة فى سوريا

أعلن مكتب المدعى العام الفرنسى لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، اعتقال 30 شخصًا فى إطار التحقيقات الجارية حول تمويل الإرهاب عبر الإنترنت، لافتًا إلى أنه سيتم محاكمة ثمانية منهم فى قضايا تخص تحويل مئات الآلاف من اليورو إلى أعضاء تنظيم داعش والقاعدة فى سوريا.





وبحسب "فرانس برس"، جرت الاعتقالات يوم الثلاثاء الماضى، فى عملية نفذتها الشرطة القضائية بقيادة النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فى إطار تحقيق بدأ منذ 24 يناير الماضى بشأن تمويل الإرهاب. وفى بيان له، اليوم، أوضح مكتب المدعى الفرنسى، أنه تم القبض على 30 شخصًا منذ بدء التحقيقات، كما خضع 30 آخرون لجلسات استماع حرة دون إجراءات قسرية. وكانت السلطات القضائية حاكمت 8 أشخاص منذ هذه العملية، وسيمثل 3 منهم، على صلة بتهمة تمويل الإرهاب، أمام قاضى التحقيق، اليوم السبت. ويمثل 5 أشخاص آخرون قبل نهاية العام أمام محكمة جنائية بتهمة تمويل الإرهاب. وأشار بيان المدعى العام الفرنسى، إلى أن هناك العديد من التحقيقات الأولية جارية فى إطار هذه القضية نتيجة الاعتقالات والتفتيش التى أجريت فى عملية الثلاثاء الماضى.

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