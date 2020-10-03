15 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في أفغانستان

قال مسئولون في أفغانستان، إن ما لا يقل عن 15 شخصًا قتلوا اليوم السبت، نتيجة انفجار مروع، وفق ماذكرت صحيفة ساسيت الصادرة بالإنجليزية.
وأضاف المسئولون، إن الحادثة وقعت بعدما انفجرت سيارة مفخخة في إقليم ننجرهار بأفغانستان.
وفقًا للمسؤولين ، وقع الحادث في منطقة غن يخيل.
وأكد المتحدث باسم حاكم ننكرهار وقوع إصابات وقال إن بعض المسلحين أرادوا دخول مجمع محافظ المنطقة لكنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن.
وقال عضو في مجلس محافظة ننجرهار إن ثمانية على الأقل من القتلى في الهجوم مدنيون.
وخلال الأيام الماضية وقعت جرائم إرهابية على هذا المنوال راح ضحيتها العشرات بلا ذنب، لكن أهمها كان في محاولة اغتيال نائب الرئيس قبل 3 أسابيع.
نجا كبير نواب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح من تفجير استهدف موكبه في كابول وأدى لإصابته بجروح.
وقتل في الهجوم الذي اعتبر محاولة لإحباط مساعي السلام، عشرة أشخاص على الأقل فيما أصيب حوالي 15 آخرين بجروح حسبما قال مسؤولون.
ونفت حركة طالبان التي تعهدت بعدم شن هجمات في المناطق الحضرية تورطها في الهجوم.
وندد الرئيس أشرف غني، الذي التقى صالح بعد وقت قصير من الانفجار، بما وصفه بأنه "هجوم إرهابي" استهدف نائبه الأول.
وقال غني في بيان "لا يمكن للإرهابيين وداعميهم الأجانب تقويض إيمان الشعب القوي بالسلام والديمقراطية والمستقبل المشرق لبلدنا".
ويعتبر صالح كبير نواب الرئيس الأفغاني، وهو معروف بمواقفه المعادية لطالبان وسبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه، وأوقع الهجوم آنذاك 20 قتيلا غالبيتهم من المدنيين و50 جريحا.
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