15 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في أفغانستان

قال مسئولون في أفغانستان، إن ما لا يقل عن 15 شخصًا قتلوا اليوم السبت، نتيجة انفجار مروع، وفق ماذكرت صحيفة ساسيت الصادرة بالإنجليزية.

وأضاف المسئولون، إن الحادثة وقعت بعدما انفجرت سيارة مفخخة في إقليم ننجرهار بأفغانستان.

وفقًا للمسؤولين ، وقع الحادث في منطقة غن يخيل.

وأكد المتحدث باسم حاكم ننكرهار وقوع إصابات وقال إن بعض المسلحين أرادوا دخول مجمع محافظ المنطقة لكنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن.

وقال عضو في مجلس محافظة ننجرهار إن ثمانية على الأقل من القتلى في الهجوم مدنيون.