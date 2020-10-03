إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من 1.5 مليون حالة

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,497,391 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 36,504 حالة وفاة وتعافى 1,236,859 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية د.نعيمة حسن القصير، وجهت كلمة لمصر أثناء زيارتها للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" قائلة: "لكم الموفقية والنجاح في الاكتفاء الذاتي لإنتاج اللقاحات والأمصال ذات جودة عالية بأم الدنيا مصر وتصدير للدول الأفريقية والعربية".

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وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قال إن القارة الإفريقية تحتاج إلى تمويلات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي للتمتع بهامش في الميزانية وسيولة مالية، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح رامافوزا في كلمة له خلال اجتماع افتراضي للأمم المتحدة حول تمويل أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، أن تمويل التنمية أصبح مهمًا أكثر من أي وقت مضى، رغم أن الجائحة أحدثت انتكاسة في تقدم أهداف التنمية المستدامة، والحاجة الآن أصبحت ملحة إلى موارد مالية إضافية لتمكين الاقتصاديات النامية ليس فقط من الاستجابة بفاعلية للجائحة، وإنما أيضًا للتعافي وإعادة البناء.