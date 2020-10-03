اندلاع معارك عنيفة في كاراباخ بعد هجوم للجيش الآذري

أعلنت الحكومة الأرمينية، اندلاع معارك عنيفة في إقليم ناجورنو كاراباخ بعد هجوم لجيش أذربيجان، وهو ما يؤدي إلى مواجهات حالية، لصد الهجمة الأذرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تواصلت المعارك بين القوات الأرمنية والأذربيجانية حول إقليم ناجورنو كاراباخ، خلال الساعات الماضية، حيث يزعم الطرفان أنهما ألحقا خسائر فادحة ببعضهما البعض، في وقت أعلنت أرمينيا استدعاء سفيرها من إسرائيل بسبب "أسلحة إسرائيلية" لأذربيجان.

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية قبل يومين أنها استدعت سفيرها من إسرائيل للتشاور بشأن مزاعم ببيع أسلحة إسرائيلية لأذربيجان.

وقالت آنا نجداليان المتحدثة باسم الوزارة "أسلوب العمل الإسرائيلي غير مقبول. كان لزاما على الوزارة أن تستدعي سفيرها في إسرائيل".

لكن طبقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، المعروف اختصارا باسم "سيبيري" فإن إسرائيل مدّت أذربيجان بأسلحة بقيمة 825 مليون دولار في الفترة بين عامي 2006 و2019.

وشملت تلك الصادرات وفقا لمعلومات سيبيري طائرات بدون طيار وذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات ونظام صواريخ أرض – جو.

والأحد الماضي اندلعت أعنف اشتباكات بين القوات الأرمنية والأذربيجانية منذ سنوات بشأن إقليم ناجورني كاراباخ، وتأكد مقتل نحو 130 شخصا بينما يتواصل القتال العنيف لليوم السابع على التوالي.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نشر مقاتلين في ناجورني كاراباخ يعد تطورًا "جديدًا خطيرًا".

وجددت روسيا والغرب الدعوات إلى وقف القتال في الجيب الانفصالي.

ودعا بوتين وماكرون وترامب إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" في بيان الخميس الماضي، وحضوا الطرفين على الالتزام بالمحادثات.