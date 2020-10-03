إصابات كورونا حول العالم تقترب من 35 مليون إصابة

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و27 ألف شخص حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 34.5 مليون، وتتصدر الولايات المتحدة والبرزيل والهند قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس.

ووفقا لـ " روسيا اليوم " فبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم السبت، ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى نحو 209 آلاف حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 7.3 مليون.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء بلغت حصيلة الوفيات فيها حوالي 145 ألفا، وسجلت حتى الآن أكثر من 4.8 مليون إصابة.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة نحو 100 ألف شخص حتى الآن في الهند، التي سجلت منذ بدء تفشي الوباء 6.4 مليون إصابة بالفيروس.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تجاوز فيها عدد الوفيات 78 ألفا، وسجلت أكثر من 750 ألف إصابة.

وحصد الوباء في بريطانيا أرواح أكثر من 42 ألف شخص حتى الآن، وتم تسجيل 470 ألف إصابة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة السادسة حيث بلغ عدد الوفيات فيها 36 ألفا، وعدد المصابين 320 ألفا، منذ بدء تفشي الوباء.

وتتقارب حصيلة الوفيات في كل من البيرو، وفرنسا، وإسبانيا حتى الآن، حيث سجلت كل دولة منها أكثر من 32 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وفي إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، ارتفع عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 26 ألف حالة، وتم تسجيل نحو 470 ألف إصابة.

ورغم أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد الإصابات، بعد الولايات المتحد والهند والبرازيل، حيث بلغ عدد المصابين فيها نحو 1.2 مليون، إلا أن عدد الوفيات في روسيا لم يتجاوز 21 ألفا منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن.

