منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

يدرس الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مثير للجدل يقضي بمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تصدير أسلحة إلى دول الشرق الأوسط، إلا بعد التشاور مع إسرائيل.

وقال نائب الكونجرس عن ولاية إلينوي، "براد شنايدر"، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تجديد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.

ويتضمن مشروع القرار ضرورة أن يجري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مشاورات مع المسؤولين المعنيين في حكومة إسرائيل بشأن تفوقها العسكري، قبل الموافقة على أي صفقة لبيع السلاح إلى دول الشرق الأوسط.

ويلزم القانون الجديد الرئيس الأمريكي، في موعد أقصاه 60 يوما منذ تلقيه طلبا لبيع السلاح والمعدات العسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونجرس، في إفادة علنية، بمدى التأثير المحتمل للصفقة المزمع عقدها على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.