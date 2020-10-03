جورجيا تنفي أي صلة لها بتسهيل نقل السلاح لـ أذربيجان

نفت الحكومة في جورجيا عبور تنظيمات سورية من تركيا إلى أذربيجان عبر أراضيها، وذلك بعد ورود تقارير تتهمها بتسهيل عبور المقاتلين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
كما اتخذت جورجيا قرارًا بغلق حدودها أمام عبور الشاحنات العسكرية إلى أذربيجان وأرمينيا.
اندلعت الأعمال العدائية بين القوات الأرمينية والأذربيجانية مجددا جراء الخلاف على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.
وقد تجاوز القتال الذي اندلع بين الجانبين الأحد الماضي، في حجمه وسعة نطاقه، التصعيدات الدورية التي كانت تحدث في السنوات الأخيرة؛ إذ شمل استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيرة.
وتأكد مقتل أكثر من 130 شخص من المدنيين والمقاتلين الأرمينيين في القتال الدائر هناك.
ولم تنشر أذربيجان أي بيانات عن خسائرها العسكرية، الأمر الذي يثير تكهنات بأنها قد تكون عالية.
ويبدو أن القتال قد اندلع إثر محاولة القوات الأذربيجانية استعادة السيطرة على مناطق سبق أن احتلتها القوات الأرمينية في حرب كاراباخ في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي، التي أسفرت عن نزوح مئات الآلاف من الأذريين عن ديارهم في هذه المناطق في الفترة بين 1992 و 1994.
وأعقب التصعيد الأخير عاما من التوتر - تميز بمواجهة دبلوماسية تمسك فيها كلا الطرفين بمواقفهما، وتبادلا استخدام لغة عدوانية في الأعمال الدعائية بينهما، فضلا عن اشتباكات في شهر يوليوفي منطقة إلى الشمال من الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان.
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