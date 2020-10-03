آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالمفي ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة السبت.

ترامب في المستشفى

أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19، مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن الجمعة.

وتم إقرار دخوله المستشفى "لبضعة أيام" بناء على توصية طبيبه والخبراء الطبّيين "في إجراء احترازيّ" بحسب المتحدثة باسم حملة ترامب كايلي ماكناني التي أشارت إلى أنه تلقى علاج رمديسيفير المضاد للأجسام.

وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قال ترامب "أعتقد أنّي في حال جيّدة جدًا. لكنّنا نريد أن نطمئن إلى أنّ الأمور تسير على ما يرام".

أكثر من 100 ألف وفاة في الهند

أظهرت أرقام وزارة الصحة الهندية أن ما مجموعه 100,842 شخصا توفوا حتى الآن جراء الفيروس في الهند، ما يجعلها ثالث دولة لناحية عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,029,593 شخصا في العالم منذ نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ السبت.

وأصيب أكثر من 34,683,300 شخص حول العالم بالفيروس وتعافى 23,923,600 منهم حتى اليوم.

إغلاق جزئي في مدريد

فرضت السلطات الاسبانية الإغلاق الجزئي في العاصمة مدريد اعتبارا من الجمعة في الساعة 22,00 (20,00 ت غ)، حيث لم يعد بإمكان سكان العاصمة وتسع بلدات مجاورة متضررة بالفيروس مغادرة بلداتهم إلا للضرورة مثل الذهاب إلى العمل أو الدراسة أو مراجعة الطبيب.

ومع ذلك، يمكنهم التنقل بحرية داخل مناطقهم وليسوا مجبرين على البقاء في المنزل كما كانت عليه الحال عندما فرض الإغلاق بشكل صارم للغاية في مارس.

تعبئة ضد وضع الكمامة في ألمانيا

مع عودة انتشار الفيروس في ألمانيا، من المقرر تنظيم سلسلة بشرية ضخمة السبت على ضفاف بحيرة كونستانس بمبادرة من تجمع يضم معارضين لفرض التدابير المتعلقة بالحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ويهدفون إلى جمع عدد كافٍ من الأشخاص للوصول إلى النمسا وسويسرا، حيث تقع ضفاف بحيرة كونستانس على حدود ثلاث دول.

كما من المقرر إقامة مسيرات أخرى في كونستانس يومي السبت والأحد. وتتوقع الشرطة مشاركة حوالي 30 ألف شخص وخططت لنشر اعداد كبيرة من عناصر الشرطة لمواجهة حدوث أي تجاوز محتمل.

المستشفيات التونسية تحت الضغط

تخضع المستشفيات التونسية للضغط مع تدفق المصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب نقص الموارد البشرية في أقسام العناية المركزة.

وحذر المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة وباء كوفيد-19 الطبيب هاشمي لوزير "إذا لم ننجح في عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، فإننا مهددون بخروج الامور عن السيطرة".

العلاج ببلازما الأحصنة في كوستاريكا

يجري باحثون في كوستاريكا منذ أسابيع اختبارات على 27 مريضا يعطى لهم علاج ضد فيروس كورونا المستجد مطور من بلازما دم الحصان.

وأشار الطبيب ويلم بوجان المشرف على الدراسة إلى أن النتائج الأولية أظهرت أن العلاج "آمن جدا، ما يدفع إلى الاعتقاد بأنه ملائم للمرضى" عندما تكون الأعراض خفيفة.

الهدف يقضي بأن تحيّد الأجسام المضادة المأخوذة من دم الخيل خطر الفيروس ما يؤدي إلى تراجع الأعراض في خلال أربعة أيام.

المصدر: (أ ف ب)