قبل يوم من عودة العمرة.. المسجدان الحرام والنبوي جاهزان

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، السبت، استعداداتها وطاقاتها لاستقبال المعتمرين والوزائرين، في إطار الإرشادات الصحية المطلوبة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل استقبال أولى الوفود الأحد.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الاستعدادات طبقت أعلى التدبير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تم تجنيد ما لا يقل عن ألف موظف لمتابعة نسك العمرة في المسجد الحرام.
وفي وقت سابق، كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة، صدور أكثر من 108 ألف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا" بتاريخ 27 سبتمبر، وحتى نهاية الخميس 1 أكتوبر.
وبلغت أعداد التصاريح 108041 تصريحا، منها 42873 صادرة للمواطنين، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحا.
وسجل تطبيق "اعتمرنا" في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطنا ومقيما، منهم 224.929 مسجلا أساسيا و 84.757 مرافقا.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحا ليوم الأحد المقبل.
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