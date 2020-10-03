تركيا : لدينا نية لنشر سفينة تنقيب أخرى فى البحر الأسود

كشف وزير الطاقة التركى فاتح دونماز، اليوم السبت، عن عزم بلاده على نشر سفينة ثانية للتنقيب عن النفط والغاز فى البحر الأسود، أوائل العام المقبل، لافتًا إلى اكتشاف للغاز الطبيعى هناك.





وفى مقابلة مع وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، للأنباء اليوم السبت، قال دونماز إن السفينة التى تحمل اسم "قانونى" سوف تنضم إلى سفينة أخرى تبحث عن المزيد من حقول النفط والغاز. وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أعلن فى أغسطس الماضى، عن اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، قائلاً إن الإنتاج يمكن أن يبدأ فى 2023، بينما لا تزال السفينة التى قامت بهذا الاكتشاف "الفاتح"، تستكشف حقل صقاريا فى البحر الأسود. وكانت تركيا اشترت ثلاث سفن حفر فى السنوات الأخيرة، مع توسعها فى التنقيب عن مصادر الطاقة فى البحر الأسود ومياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها. وتم بناء شركة "قانونى" التى تتواجد حالياً فى ميناء مرسين بالبحر الأبيض المتوسط، لإجراء عمليات صيانة لها، فى 2012 فى كوريا الجنوبية، وكانت تقوم بتشغيلها شركة بتروبراس البرازيلية للنفط .

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