بومبيو للصحفيين : اسألوا أردوغان لماذا يرسل مرتزقته إلى أذربيجان

حذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم السبت، من تدويل النزاع فى منطقة ناغورنى قرة باغ، كما حذر من إرسال مسلحين وذخيرة إلى أذربيجان، مشددًا على ضرورة مساءلة الرئيس التركى بشأن ذلك.





وفى تصريحات على متن طائرة تقله من كرواتيا إلى الولايات المتحدة، قال بومبيو للصحفيين: "إذا تم تدويل النزاع وإرسال أطراف ثالثة لذخيرة وأسلحة، وحتى لمستشارين وحلفاء، فإن هذا سيزيد من التعقيد ويزيد من خطر فقدان الأرواح".

وتابع: "يجب أن تسألوا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لماذا قد يتخذ قرارا كهذا؟"، مشددًا على أن الولايات المتحدة دعت الجميع إلى البقاء بعيدًا عن هذا النهج، وشددت على أن الحوار يجب أن يمثل المنهجية لإعادة النظام وإعادة السلام.

وقال بومبيو، إنه يتمنى لو أن تكون التقارير عن وجود "مسلحين سوريين" فى أذربيجان تكون معلومات لا أساس لها من الصحة!

وكانت أرمينيا اتهمت تركيا بإرسال مرتزقة سوريين للمشاركة فى النزاع فى القوقاز إلى جانب أذربيجان، كما أكدت تقارير المرصد السورى لحقوق الإنسان صحة هذه الاتهامات. كما وجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تحذيرات لأنقرة التى تدعم أذربيجان، من استمرارها فى نشر مرتزقة سوريين فى قرة باغ.

وقال ماكرون، إن تقارير الاستخبارات أكدت توجه 300 مقاتل من مجموعات المتطرفة فى سوريا، إلى تركيا ومنها إلى أذربيجان، معتبرًا أن الرئيس التركى تجاوز بذلك الخط الأحمر.