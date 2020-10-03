قُتل 13 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار، شرق أفغانستان، اليوم السبت.
وذكرت وسائل إعلام أفغانية، نقلا عن السلطات المحلية، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب المجمع الذي يقيم فيه حاكم الولاية.
وقال مسؤولون محليون إن المسلحين حاولوا اقتحام منزل حاكم الولاية، لكن القوات الأمنية تصدت لهم، مشيرين إلى أن الانفجار تسبب أيضا في سقوط قتلى مدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات بانفجار سيارة مفخخة في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.