أونروا تلجأ إلى الإمارات والسعودية لسد العجز المالي للوكالة

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، أن الوكالة ستتوجه للإمارات والسعودية ودول خليجية للمساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه.
وقال أبو حسنة، إن "المنظمة تواجه عجزًا ماليًا يبلغ نحو 200 مليون دولار، يعيقها عن تقديم الخدمات لعشرة ملايين لاجئ فلسطيني، كما أنه يعيق صرف رواتب موظفيها"، مضيفا أن "المفوض العام للوكالة يزور السعودية في الوقت الحالي، وسيزور الإمارات وعددا من الدول الخليجية؛ لمناقشة كافة الملفات التي تتعلق بالوكالة وأزمتها المالية".
وأوضح أبو حسنة أن "الإمارات من أهم الدول التي تدعم ميزانية أونروا تاريخيًا، ودائما العلاقة بين الإمارات وأونروا علاقة شراكة، والعام الماضي قدمت لنا 50 مليون دولار لسد العجز"، معربا عن أمله "في إمكانية سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الدولية، بما يضمن لها الاستمرار في برامج خدمة اللاجئين الفلسطينيين".
يذكر أن "أونروا" أعلنت في أكثر من مناسبة عدم توفر رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل؛ وذلك بسبب العجز المالي نتيجة لعدم إيفاء عدد من الدول بالتزاماتها السنوية تجاه المنظمة الدولية.
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