أول رسالة للزعيم الصيني بعد إصابة ترامب بكورونا.. وهذه حالة نائبه

انضم الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى قائمة الداعمين لترامب في مرضه، حيث تمنى لنظيره الأمريكي شفاء عاجلا من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال رسالة تعاطف أرسلها الرئيس الصيني، اليوم السبت، عبر فيها عن تمنياته لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن شي وزوجته بينج ليوان أعربا في رسالة عن تعاطفهما مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا وقالا إنهما ”يأملان في الشفاء العاجل“ لهما.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بعدما أعلن الرجل عن إصابته بالوباء، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية.

وقال جونسون " ليس لدي شك في أن الرئيس الأمريكي سيتعافى من كورونا".

وسبق إن وجه ملوك ورؤساء دول وحكومات تمنيانهم بشفاء ترامب، وتعافيه السريع من الوباء.

من ناحية أخرى، أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، بسلبية نتائج تحليل فيروس كورونا، لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وهو ما يجعله في صدارة المشهد في بلاده بعد تأكيد إصابة الرئيس دونالد ترامب بـ"كوفيد- 19".

وأعلن ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بالوباء نتيجة مخالطتهم لأحد المعاونين.

وذكر ترامب أنه بحال جيدة لكن الأطباء قرروا نقله لمستشفى عسكري لخضوعه لملاحظة أدق وأكبر.

ولفتت مصادر في شبكة سي إن إن، إلى إن ترامب ستمم معالجته بعقار ريميدسفير الذي سبق وأوصى به ترامب.

ويواصل فيروس كوفيد19 تفشيه في أمريكا حيث قتل نحو 210 آلاف شخص، وأصاب نحو 7.5 مليون آخرين.