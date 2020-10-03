الصحة العالمية تحذر تركيا من التلاعب فى أعداد مصابي وضحايا كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية تركيا بالالتزام بالتدابير الطبية العالمية في الإبلاغ عن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد مكتب المنظمة الصحية في تركيا ضرورة التقيد بإرشادات الصحة العالمية في تنسيق جمع البيانات وتدابير الاستجابة.

ويأتي بيان المنظمة بعد اعتراف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بأن إصابات كورونا الفعلية أعلى من الحصيلة المعلنة.

وقال الوزير التركي إن الأرقام التي تنشرها الحكومة منذ يوليو الماضي، تعكس فقط المرضى الذين يعانون من الأعراض، ولا تتضمن الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها أعراض.

وشكك المنتقدون في صحة الأرقام الحالية وتلاعب تركيا بأعداد القتلى والمصابين بفيروس كورونا.

وتعرف منظمة الصحة العالمية الحالات المؤكدة بأنها تم تشخيصها بمرض "كوفيد-19" بغض النظر عن ظهور أعراض على المصاب.

ويواجه النظام التركي انتقادات واسعة بسبب فشله في التعامل مع أزمة وباء كورونا، فضلا عن الاتهامات بإخفاء الأرقام الحقيقية للضحايا والمصابين بالفيروس، وهو ما أثبته اعتراف وزير الصحة.