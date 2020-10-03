تشلسي يستعيد توازنه.. ويكتسح كريستال بالاس برباعية

استعاد تشلسي توازنه واكتسح ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، السبت، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بمساهمة من وافده الجديد بن تشيلويل في أولى مبارياته مع الفريق في الدوري.

وسجل تشيلويل (50)، الفرنسي كورت زوما (66) والإيطالي جورجينيو من ركلتي جزاء (78 و82) أهداف النادي اللندني.

وكان تشلسي عاد من تأخر بثلاثية ليخرج بتعادل 3-3 امام مضيفه وست بروميتش في المرحلة الثالثة الأسبوع الماضي، قبل أن يخرج من الدور الرابع لكأس الرابطة بركلات الترجيح أمام توتنهام الثلاثاء.

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده إلى 7 نقاط بعد تحقيقه فوزه الثاني في البرميرليغ هذا الموسم، علما بأنه سقط صفر-2 أمام ليفربول.

وشارك الحارس الجديد السنغالي، إدوار مندي، أساسيا في اللقاء في مباراته الأولى في الدوري، بعد أن أشرك لامبارد الأرجنتيني ويلي كاباييرو في اللقاء السابق أمام وست بروم في ظل تذبذب أداء الحارس الأول الإسباني كيبا أريسابالاغا.

ولا يزال الوافد الجديد الألماني تيمو فيرنر غائبا عن التهديف في مباراته الرابعة في الدوري منذ وصوله من لايبزيغ مطلع الموسم، حيث لم يرتق بعد إلى مستوى التطلعات أسوة بمواطنه كاي هافيرتس القادم من باير ليفركوزن على رغم أنه تحصّل على ركلة جزاء لفريقه.

وبعد أن قدم تشلسي أداء متواضعا في الشوط الأول، انتفض بعد الاستراحة مسجلا الأهداف الأربعة جميعها، بداية عن طريقة تشيلويل الوافد هذا الموسم من ليستر سيتي، والذي خاض أولى مبارياته في الدوري عندما وصلته الكرة إثر بلبلة داخل المنطقة تابعها بيسراه في الشباك (50).

وساهم الدولي الإنجليزي في الهدف الثاني عندما رفع عرضية عن الجهة اليسرى تابعها المدافع زوما رأسية في المرمى (66).

وتحصّل تامي أبراهام على ركلة جزاء إثر خطأ من تايريك ميتشيل، ترجمها المتخصص جورجينيو إلى يسار الحارس الإسباني فيسنتي غوايتا (78).

وتحصل هافيرتس على ركلة جزاء ثانية بعدما دهس الفرنسي مامادو ساخو على رجله، فانبرى جورجينيو للمحاولة بنجاح مرة أخرى (82).