الهند.. اختراع قمصان حيوية مضادة للفيروسات والميكروبات

أطلقت الشركتان الناشئتان ”E-TEX“ و“Clensta“، برعاية المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT)، غسولاً جديداً للحماية من كورونا، وقمصاناً مضادةً للفيروسات والميكروبات.

وبحسب صحيفة ”هندوستان تايمز“ الهندية، تتكون المعدات من مستحضر حماية جديد، ومطهر يدين، وقميص مضاد للفيروسات، وكمامة، حيث صنعت بواسطة خبراء من قسم المواد الكيميائية والمنسوجات في مختبر IIT.

ووفقًا للمسؤولين، تم تصميم النسيج المضاد للفيروسات بواسطة شركة E-TEX الناشئة، حيث صممته باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مما يقلل من احتمالية وسرعة التلوث والانتقال، عن طريق تدمير الميكروبات عند التلامس.

وتظل خاصية مضادات الميكروبات في الملابس فعالة وفي حالة معتدلة، حتى بعد 30 غسلة.

ويتم التشطيب على ألياف السليلوز، وهو آمن للاتصال البشري والبيئة.

وتدفع جائحة كورونا إلى ارتفاع الطلب على إطلاق ملابس متعددة الوظائف ومضادة للفيروسات والميكروبات.

وقال بيبين كومار، من قسم هندسة المنسوجات والألياف بمختبر IIT في العاصمة الهندية نيودلهي: إن ”تطوير ملابس حيوية وفعالة من حيث التكلفة مع وظائف مضادة للفيروسات ومضادات الميكروبات من خلال الموارد المحلية والتصنيع المرن، يمكن أن يعطل التهديدات الفيروسية، ويمكن أن يوقف أو يبطئ انتشار الفيروس بكفاءة“، مضيفاً: ”علاوة على ذلك، سيعزز هذا الاقتصاد المحلي“.

وأوضح كومار أن غسول الحماية من كورونا الذي أطلقته الشركة الناشئة ”Clensta“ يوفر حماية من الفيروسات بنسبة 99.9%، بخصائص مطهرة ومضادة للفيروسات لمدة تصل إلى 24 ساعة.