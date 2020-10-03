الشرطة الألمانية تبطل مفعول قنبلة داخل قطار في مدينة كولونيا

أعلنت الشرطة الألمانية أنها تمكنت من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع على متن قطار قرب مدينة كولونيا غربي البلاد.

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من جانب آخر، ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن وزارة الداخلية الألمانية تعتزم إدراج حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي، وفق تقارير إعلامية.

وأوضحت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على الجناح العسكري للحزب اللبناني.

وقال هانز-جيورج إنجلكه، وكيل وزارة الداخلية، إن "حزب الله منظمة إرهابية"، مشيرا إلى أنه سيتم بذل مساعي خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي من أجل إدراج الحزب ككل على قائمة التكتل للإرهاب، بحسب المجلة المذكورة.

وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قد أعلن نهاية أبريل الماضي حظر نشاط حزب الله، وهو ما يعني إلزام الحزب بوقف أنشطته في ألمانيا.

وذكرت المجلة أن الخارجية الألمانية تدعم المقترح الجديد لوزارة الداخلية بشكل قوي، مشيرة إلى أن حظر حزب الله قد فشل حتى الآن بسبب معارضة فرنسا.