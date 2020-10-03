بعد ترامب.. إصابة مسئول أمريكي كبير بـ فيروس كورونا

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، بإصابة مسئول أمريكي جديد بالعدوى الفيروسية لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصاب هو السيناتور الجمهوري رون جونسون.

وقالت الشبكة، إن جونسون، سيناتور كبير و يرأس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ ، وأثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد -19 يوم أمس الجمعة.

وأضافت سي إن إن، أن جونسون "يشعر إنه بصحة جيدة رغم الإصابة الوبائية، ولا يعاني من أعراض" لكنه سيبقى في عزلة وحجر صحي حتى يصرح له الطبيب بالخروج وتعافيه من الوباء القاتل.

و لم تحدد الشبكة، الشخص الذي اتصل به جونسون مؤخرًا ، لينقل له العدوى بـ COVID-19 أيضًا.

يأتي ذلك بعد موجة من الوباء ضربت مستويات مسئولة في أمريكا، جاء على رأسها ، الرئيس الأمريكي دونال ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب اللذان أصيبا بالوباء.

ويخضع ترامب للعلاج في مستشفى عسكري بعدما أوصى أطباءه بذلك،وسط تسريبات تقول إن حالته خطرة ويواجه مشكلات بالتنفس.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مستشار لترامب، قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق عن صحة ترامب، قائلا: "الوضع خطير". وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن ترامب يعاني من حالة تعب مستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية". ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة ترامب. وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب للشبكة إن الرئيس "على ما يرام الآن لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة". من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن"، أن حالة ترامب أخطر مما لدى زوجته ميلانيا التي أصيبت بالوباء أيضا، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس. وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وفي السياق، وبعدما أجرى نائب ترامب، مايك بنس اختبار كورونا، أثبتت النتائج عدم إصابته بالوباء.