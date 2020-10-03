تفوق حالات الشفاء على الإصابات فى السعودية.. خريطة كورونا في المملكة

سجلت المملكة العربية السعودية تعافيا ملحوظا للمصابين مقابل انخفاض عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 419 إصابة جديدة بكوفيد 19، وشفاء 626، ووفاة 27 حالة.
وسجلت المدينة المنورة 86 إصابة جديدة، وينبع 48، ومكة 45، والرياض 25.
كمل بلغ إجمالي الحالات النشطة 10173، منها 954 حالة حرجة.
إلى ذلك، جددت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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