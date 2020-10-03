رئيس جنوب السودان: اتفاق السلام في جوبا إنجاز تاريخي

وأضاف ميارديت "وساطتنا في النزاع السوداني تأتي في إطار رؤيتنا من أجل الاستقرار ونبذ العنف".
ودعا رئيس جنوب السودان الحركات التي لم توقع على اتفاق السلام للانضمام إليه.
من جانبه، قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن الشباب السودانيون يتطلعون إلى مستقبل مشرق يحقق مطالبهم.
وأضاف البرهان في كلمة بمناسبة توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة "لا عودة أبدا للحرب في السودان".
وأكد البرهان أن "هذا يوم عظيم في مسيرة بلدنا ونحن نحقق أهم أهداف ثورتنا المجيدة".
وتابع البرهان "السلام هو الحلم الذي ظل يراود السودانيين لسنوات طويلة عاشوا خلالها حروبا مدمرة وأزمات سياسية واقتصادية".
وتعهد البرهان بتنفيذ كل ما تم التوصل إليه من اتفاقات في مسارات التفاوض، داعيًا الحركات التي لم توقع على اتفاق السلام للانضمام إليه.
ودعا البرهان إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
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