قره باج تدعو المجتمع الدولي للاعتراف باستقلالها لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

دعا إقليم قره باج، اليوم السبت، المجتمع الدولي للاعتراف به كدولة مستقلة، وذلك لإنهاء الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان على تبعية الإقليم.

وقالت وزارة خارجية الإقليم غير المعترف به دوليًا في بيان: "ندعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف باستقلال "جمهورية أرتساخ" (التسمية الأرمنية لقره باج) من أجل ضمان حق مواطنيها في الحياة والتنمية السلمية. وفي ظل الظروف الحالية يعتبر الاعتراف الدولي بـ"آرتساخ" هو الآلية الفعالة الوحيدة لاستعادة السلام والأمن في المنطقة".

واتهم البيان دولة أذربيجان بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن أذربيجان بالتعاون مع تركيا تستهدف بشكل متعمد المدن والقرى والمنشآت المدنية ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين.

وبعد اندلاع الاشتباكات الأخيرة في إقليم قره باج، لوحت أرمينيا بإمكانية اعترافها باستقلال هذا الإقليم المتمرد الذي انفصل عن أذربيجان وأعلن استقلاله من طرف واحد عام 1991 دون أن تنال هذه الخطوة اعترافا من أي دولة في العالم.

وأعلنت الحكومة الأرمينية، في وقت سابق من اليوم اندلاع معارك عنيفة في إقليم قره باج بعد هجوم لجيش أذربيجان.

وتواصلت المعارك بين القوات الأرمنية والأذربيجانية حول الإقليم، خلال الساعات الماضية، حيث يزعم الطرفان أنهما ألحقا خسائر فادحة ببعضهما البعض، في وقت أعلنت أرمينيا استدعاء سفيرها من إسرائيل بسبب تسليح القوات الأذربيجانية بأسلحة إسرائيلية.