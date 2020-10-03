البرهان: أشكر مصر والسعودية والإمارات والدول الحريصة على دعم السودان

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وأضاف "البرهان" في كلمة بمناسبة توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة "لا عودة أبدًا للحرب في السودان".
وأكد "البرهان" أن "هذا يوم عظيم في مسيرة بلدنا ونحن نحقق أهم أهداف ثورتنا المجيدة".
وتابع "البرهان": "السلام هو الحلم الذي ظل يراود السودانيين لسنوات طويلة عاشوا خلالها حروبا مدمرة وأزمات سياسية واقتصادية".
وتعهد "البرهان" بتنفيذ كل ما تم التوصل إليه من اتفاقات في مسارات التفاوض، داعيًا الحركات التي لم توقع على اتفاق السلام للانضمام إليه.
ودعا البرهان إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
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