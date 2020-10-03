إجراءات الإغلاق تتسبب فى زيادة المواليد بالفلبين

مانيلا ـ د ب ا: توقعت مفوضية حكومية أمس إنجاب214ألف طفل إضافي فى الفلبين بنهاية العام الجارى، بعد فشل الكثير من الأمهات فى استخدام وسائل منع الحمل خلال فترة الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وذكر خوان انطونيو بيريز المدير التنفيذى لمفوضية السكان أن المواليد الجدد تأتي إضافة لعدد المواليد الذى كان متوقعا من قبل وهو7ر1 مليون طفل بنهاية العام. وأوضح بيريز أن هذه التوقعات تقوم على أساس حقيقة أن 600 ألف امرأة فشلت فى الحصول على أقراص منع الحمل خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا بجزيرة لوزون ومناطق أخرى عالية الخطورة فى الفلبين فى شهر مارس . وقال:”إننا نراقب عن كثب التأثير المحتمل لإجراءات الإغلاق على السكان”.

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