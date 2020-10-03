عاجل .. رويترز : بعض المؤشرات الحيوية لصحة ترامب كانت مقلقة للغاية

وقال المصدر فى تصريح صحفى، اليوم السبت، إن "بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الـ24 الماضية كانت مقلقة للغاية والساعات الـ48 القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه".

وأضاف "المصدر المطلع"، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، حسبما نقلته "رويترز"، أن ترامب "لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافى".

وقالت "رويترز" إن هذا التقييم يتناقض فيما يبدو مع ما أعلنه طبيب ترامب فى مؤتمر صحفى مقتضب.

وقال الفريق الطبى المعالج لترامب إن "الرئيس يحصل على عناية مركزة"، مضيفا: "نراقب حالته الصحية بشكل مكثف لمنع حصول مضاعفات".

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعانى من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعانى من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وذلك فى تطور يأتى قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم 3 نوفمبر.