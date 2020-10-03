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وفى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع تويتر"، قال الرئيس الأمريكى: "على ما أعتقد أنى فى تحسن وبخير، أشكركم جميعًا على محبتكم".
فيما أشارت شبكة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، إلى أن هناك حديث غير رسمى عن أن ترامب كان يعانى من ضيق بالتنفس.
وكان البيت الأبيض أعلن، أمس الجمعة، ثبوت إصابة الرئيس الأمريكى وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قليل من تأكد إصابة مستشاره هوب هيكس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ضيق التنفس.. ترامب للأمريكيين: أنا بخير .. شكرًا لمحبتكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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