الأردن تسجل 1099 إصابة جديدة بـ كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 1099 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جميعها محليّة حيث جاءت العاصمة الأردنية عمان في المركز الأول بــ 737 في محافظة العاصمة عمّان و 184 في محافظة الزرقاء و73 في محافظة البلقاء و26 في محافظة عجلون و 21 في محافظة الكرك و13 في محافظة جرش و13 في محافظة العقبة و12 في محافظة المفرق و 11 في محافظة إربد و 6 في محافظة مأدبا و 3 في محافظة معان.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية في موجز يومي لها أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن 14749 حالة.

وأفادت الصحة الأردنية بتسجيل 9 حالات وفاة خلال الساعات لماضية ، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن إلى (88) حالة.

كما تماثل 172 حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة ، حيث شفاء 29 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و127 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و9 حالات في مستشفى الملكة علياء، و7 حالات في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

وذكرت الصحة الأردنية أنه لايزال هناك 48 حالة حرجة تتلقي العلاج بأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات المعتمدة.

ولفتت الوزارة الأردنية الي إجراء 20240 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1271021 فحصًا.