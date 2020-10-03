بعد إصابته بكورونا.. كيف قضى ترامب أول ليلة في المستشفى؟

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تطورات الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب على خلفية إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث تقول التقارير إنه كان يعاني من ضيق في التنفس.

وذكرت شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر أن ترامب كان يعاني من ضيق تنفس لكنه لا يواجه صعوبة في عملية التنفس.

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وأوضحت المصادر أن ترامب ذهب إلى مستشفى والتر ريد الطبي العسكري بعد إصابته بحمى خفيفة وقشعريرة، واحتقان بالأنف وسعال، مضيفة أنه لا يزال يعاني من تلك الأعراض حتى يوم السبت.

وكشفت الشبكة الأمريكية عن أن ترامب استراح جيدا طوال الليل، حيث واصل الأطباء مراقبته وتقييمه خلال عطلة نهاية الأسبوع لتحديد موعد عودته إلى البيت الأبيض.

ونقلت عن المصادر تأكيدها أن ترامب كان لا يزال يشعر بالإرهاب حتى صباح السبت، لكنه كان يوقع أوراقا ويعمل.

وأضافت أن إصابة ترامب بكورونا أخافته هو وكبار مساعديه، مشيرة إلى أنه لا يزال متمسك بعدم نقل السلطة لنائبه مايك بنس.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت مبكر، السبت، إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بالفيروس.