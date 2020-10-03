دبي.. وضع القطعة الأخيرة لواجهة متحف المستقبل

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، وضع القطعة الأخيرة على واجهة متحف المستقبل، المبنى الأكثر إبداعا في العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "شهدت اليوم وضع القطعة الأخيرة على واجهة متحف المستقبل. المبنى الأكثر إبداعا في العالم. 30 ألف متر. 7 طوابق. ارتفاع 77متراً وبدون أية أعمدة. 1024 قطعة لواجهة المبنى مصنوعة كلها بالروبوتات. أيقونة هندسية عالمية. تتحدث اللغة العربية".

وأكد حاكم دبي أن متحف المستقبل يمثل أيقونة معمارية وهندسية عالمية ستسخّر لبناء معجزات بشرية قادرة على استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل"، مشيراً إلى أن المتحف هو قطعة إماراتية من مستقبل هندسة البناء.

ولفت الشيخ محمد بن راشد إلى أن "متحف المستقبل يتحدث اللغة العربية ويجمع بين أصالتنا العربية وطموحاتنا العالمية، وهو أيقونة هندسية عالمية ولكنه يتحدث اللغة العربية".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن حاكم دبي قوله "هدفنا ليس بناء معجزات هندسية.. هدفنا بناء معجزات بشرية تستطيع استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل. ودبي مستمرة في البناء".

جاء ذلك خلال حضوره وضع القطعة الأخيرة في واجهة "متحف المستقبل"، إيذاناً بالاستعداد للمرحلة النهائية من تشييد الصرح المستقبلي الذي يجسد مستوى الإبداع الهندسي والعلمي فيه ريادة دولة الإمارات في إبداع وتصميم وصناعة إنجازات هندسية ومعمارية فريدة، وبات معلماً بارزاً يضاف للمعالم العمرانية المتميزة لإمارة دبي.

وأضاف "متحف المستقبل مع أبراج الإمارات والمركز المالي العالمي والمركز التجاري ستكون المنطقة الأكثر ابتكارا وإبداعاً وتأثيرا في صناعة المستقبل، ودفع مسيرة الاستدامة والتنمية".

وأكد أن المتحف حصد شهرة عالمية قبل افتتاحه بفضل تصميمه الفريد من نوعه، وسيكون عنواناً للتميز العمراني عند افتتاحه.

ويعد متحف المستقبل معجزة هندسية على مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً ويتألف من 7 طوابق، ويتميز بعدم وجود أعمدة داخله، مما يجعل من تصميمه الهندسي علامةً فارقةً في مجال الهندسة العمرانية. كما يرتبط المتحف بجسرين، يمتد الأول إلى جميرا أبراج الإمارات بطول 69 متراً، والثاني يربطه بمحطة مترو أبراج الإمارات بطول 212 متراً.

وتتم تغذية المتحف بـ4000 ميغاوات من الكهرباء التي تم إنتاجها عبر الطاقة الشمسية، من خلال محطة خاصة متصلة بالمتحف تم بناؤها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مما سيجعل المتحف عند اكتماله أول متحف في الشرق الأوسط يحصل على الاعتماد البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة "لييد"، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم.

وتحتضن الحديقة المحيطة بمتحف المستقبل 80 نوعا وفصيلة من النباتات، مزودة بنظام ري ذكي وآلي على أحدث مستوى.

وتتكون واجهة المتحف من 1024 قطعة فنية مصنعة بالكامل عن طريق الروبوتات ومنفذة بشكل فريد من نوعه، حيث تم إنتاج ألواح الواجهة باستخدام أذرع آلية مؤتمتة في سابقة هي الأولى في المنطقة.

ويتألف كل لوح من 4 طبقات، وهناك 16 خطوة عملية لكي يتم إنتاج لوح واحد. ويتم تركيب وتثبيت كل لوح على حدة، حيث استمرت فترة تركيب الواجهة الخارجية أكثر من 18 شهراً.

وتبلغ مساحة الواجهة الإجمالية 17.600 متر مربع. وتتزين واجهة متحف المستقبل الممتدة على مساحة 17 ألف متر مربع والمضاءة بـ14 ألف متر من خطوط الإضاءة باقتباسات ملهمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالخط العربي.