إدخال رئيس أوكرانيا السابق المستشفى بسبب كورونا





أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بنقل الرئيس الأوكرانى السابق بيترو بوروشينكوا إلى إحدى مستشفيات العاصمة كييف، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذى سبب له التهابا رئويا حاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وقالت زوجته مارينا بوروشنكو أن الرئيس الأوكرانى السابق أدخل إلى المستشفى بعد سوء حالته الصحية وذلك بعد إصابته خلال الأيام السابقة بفيروس كورونا المستجد. وقالت مارينا للموقع: "على الرغم من حقيقة أن زوجى مصاب بالتهاب رئوى ثنائى، إلا أنه يمتلك إرادة قوية ويظهر ذلك من خلال مواجهة الفيروس". وأضافت: "بوروشنكو يلتزم بصرامة ببروتوكول العلاج". وأعلن الرئيس الأوكرانى السابق بترو بوروشينكو إصابته بفيروس كورونا فى 29 سبتمبر الماضى وكان يخضع للعلاج فى المنزل.

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