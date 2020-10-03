الصحة العالمية تطالب تركيا بالإعلان عن جميع إصابات كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية تركيا بالإعلان عن جميع حالات الإصابة على أراضيها، وذلك بعد تجدد المخاوف من أن هناك تشكيكاً بأعداد المصابين، وهو ما دفع بعض الدول إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع رحلات قادمة منها، حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم السبت.





وأكدت المنظمة أن تركيا تعلن فقط عن إصابات كورونا التى لديها أعراض، وليس عن جميع الإصابات. وأتى إعلان المنظمة الدولية بعد تقرير كانت نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشف عن أن هناك تشكيكاً بأعداد المصابين بفيروس كورونا فى تركيا، بعد أن صرحت الحكومة بأنها لا تحسب الحالات التى لا تظهر عليها أعراض. وقالت الصحيفة إن قرار الحكومة أثار انتقادات من متخصصين بالمجال الطبى، ودفع المملكة المتحدة لتشديد إجراءات العزل الخاصة بالمسافرين القادمين من تركيا. بدوره، كشف وزير النقل البريطانى، جرانت شابس، أن وزارة الصحة التركية تحدد عدد حالات كورونا الجديدة بطريقة مختلفة عما هو متبع من قبل المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، ولذلك قمنا بتحديث الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين من تركيا.

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