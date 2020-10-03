استمرار الاحتجاجات فى إسرائيل .. واستقالة وزير السياحة من الحكومة

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، أن زامير قدم استقالته لنتنياهو، بعدما اتصل هاتفيا برئيس حزبه "كاحول لافان" أزرق أبيض، جانتس.
وقال مراقبون إن "أزمة كورونا وفشل الحكومة فى إدارتها، ستدفع بالتأكيد إلى حلها، وإمكانية اللجوء لانتخابات نيابية مبكرة، بعد انتهاء أزمة الكورونا".
ونقلت الصحيفة على لسان وزير السياحة الإسرائيلية: "أنا قلق من أن الدولة على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لى أن هذا لن يتغير طالما بقى نتنياهو رئيسا للوزراء"، مشيرا إلى أنه يرفض بقاء نتنياهو على رأس سدة الحكم فى البلاد، وأنه لم يعد بإمكانه المكوث فى حكومة ليس لديها أدنى قدر من الثقة فى رئيسها.
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