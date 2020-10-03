صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي يدعم التوظيف لمن تبدأ أجورهم من 3200 ريال

حرصاً من صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي (هدف) على دعم وتمكين القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة، ورفع مستوى استقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل، وفي إطار مبادرة دعم التوظيف بشكل استثنائي، كان قد أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن إتاحة تسجيل منشآت القطاع الخاص للموظفين العاملين بها من السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال سعودي، على أن يتم هذا بأثر رجعى ابتداء من شهر يوليو من العام 2019م وحتى 27 أبريل من العام الجاري 2020م.

المواطنين المشمولين في هذه مبادرة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية:

تدعم مبادرة دعم التوظيف هذه أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص كافة بأثر رجعى من الأول من يوليو من العام 2019م ، بالإضافة إلى أي توظيف مستقبلي، حيث يبدأ هذا الدعم من نسبة 30% ويصل إلى 50% من الأجر الشهرى للموظف لمدة عامين.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المنشآت سوف تحصل على دعم إضافي في حال توظيف الإناث، والأشخاص ذوى الإعاقة، وعند التوظيف في المنشآت الصغيرة و المتوسطة وفي المدن الغير رئيسية لكل الفئات المذكورة، على ألا يتجاوز الدعم نسبة 50% من الأجر الشهرى أو 3000 ريال سعودي أيهما أقل، كما سيتم إيداع مبلغ الدعم بشكل شهري في الحسابات البنكية الخاصة بالمنشآت.

رابط التسجيل للاستفادة من دعم الصندوق:

وتأتى مبادرة دعم التوظيف بشكل استثنائي من الصندوق ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين المنشآت، وتنمية أعمالها و ضمان استمرارها في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقد أشار الصندوق إلى أنه على منشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً في مبادرة دعم التوظيف وذلك حتى يوم العاشر من مايو من العام 2020م.

وللاستفادة من دعم الصندوق يمكنكم التسجيل من خلال الرابط الرسمي للبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وهي مبادرة من ضمن المبادرات المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، والهدف من البوابة توفير المنصة الإلكترونية التي تشمل قطاعي سوق العمل وهما القطاع العام والقطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتيح الجمع بين أصحاب الأعمال والباحثين عن التوظيف.