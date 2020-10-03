المخابرات الأرمنية تؤكد مشاركة مسلحين أتراك ومرتزقة فى قره باغ

وأظهر المقطع المنشور على الصفحة التابعة لجهاز الأمن القومى الأرمينى على يوتيوب تفاصيل المحادثات بين المسلحين الأتراك وتسجيلات المرتزقة القادمين من خارج البلاد للمشاركة بالحرب بين أرمينيا وأذربيجان"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وأصدر الجهاز بيانا قال فيه إن الفيديو هو دليل يشير إلى مكالمات بين الطيارين الأذربيجانيين والأتراك، بالإضافة إلى تسجيلات بوجود مرتزقة عرب".
وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان فى 27 سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، فرض حالة الحرب فى عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.
وأعلن الناطق باسم زعيم ناجورنو قره باخ، فجرام بوجوسيان، أن رئيس جمهورية ناجورنى قره باخ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.
ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفى الصراع إلى ضبط النفس، كما أجرى الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمينى، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضى أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد فى قره باخ.
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