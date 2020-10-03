حجر إلزامي لجميع القادمين لدولة قطر حتى إشعار آخر

دوت الخليج :- أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، سريان سياسة الحجر الإلزامي لجميع العائدين لدولة قطر وذلك حتى إشعار آخر، مع استمرار تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة وذلك في ظل تصاعد معدل انتشار وباء كوفيد-19 عالميا.

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في بيان لها : إن انتشار وباء كوفيد-19 عالميا وفي دولة قطر قد حتم ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات على عدد من الأصعدة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحد من انتشار الوباء، لافتا إلى أن دولة قطر استطاعت تجاوز الذروة وتسطيح المنحنى، مع الحفاظ على أحد أقل معدلات الوفاة.

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