ليدز يواصل تألقه.. ويتعادل مع مانشستر سيتي

واصل ليدز يونايتد انطلاقته المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخطف نقطة من مانشستر سيتي، في مباراة القمة بالجولة الرابعة من الدوري.

ومنح أول أهداف رودريغو مورينو في الدوري الإنجليزي فريقه ليدز يونايتد التعادل 1-1 بملعبه مع مانشستر سيتي السبت، ليكتفي بيب غوارديولا بالتعادل مع الرجل الذي ألهمه ليصبح مدربا.

وأثنى الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي دائما على الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز، الذي استشاره غوارديولا قبل بدء مسيرته التدريبية مع برشلونة، والتقى المدربان لأول مرة في إنجلترا.

وكان سيتي مسيطرا في البداية وبدا أنه سيتجاوز سريعا هزيمته 5-2 على أرضه أمام ليستر سيتي الأسبوع الماضي، وكاد أن يفتتح كيفن دي بروين التسجيل من ركلة حرة نفذها بذكاء في الدقيقة الثالثة لكن كرة اللاعب البلجيكي اصطدمت بالقائم.

ولم ينتظر غوارديولا طويلا لكي يتقدم فريقه، وانطلق رحيم سترلينغ إلى قلب الملعب قبل أن يسجل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم في الزاوية السفلى في الدقيقة 17.

واستغل رودريغو خطأ فادحا من حارس مانشستر سيتي إيدرسون، عندما أفلت الكرة من ركلة ركنية في الدقيقة 59، ليضعها في المرمى معدلا النتيجة.

وبهذه النتيجة يحتل ليدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، متقدما على سيتي صاحب المركز العاشر بأربع نقاط من 3 مباريات.