بريطانيا تعلن عن تسجيل 12872 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة 

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا مساء يوم السبت، عن تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. ويعد الرقم المسجل في اليوم الأخير ضعف ما سجلته المملكة المتحدة يوم الجمعة. وقال الموقع الإلكتروني للحكومة إن مشكلة فنية أخرت نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19". وأضاف: "هذا يعني أن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام المقبلة ستشمل بعض الحالات الإضافية من الفترة ما بين 24 سبتمبر وأول أكتوبر، مما يزيد عدد الحالات المسجلة".

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