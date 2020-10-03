إيران تطالب بإجبار إسرائيل على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيده أن الولايات المتحدة ألحقت ضررا هائلا بمعاهدة حظر الانتشار النووي بخروجها غير القانوني من الاتفاق النووي ومعاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وجاء تصريح ظريف خلال كلمته، عبر الفيديو كونفرانس، في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية الذي أقيم بمشاركة أكثر من 100 وزير خارجية لمختلف دول العالم.

ونادى وزير الخارجية الإيرانية بضرورة أن يشكل هذا الاجتماع فرصة فريدة للتعبئة من أجل تخليص البشرية من كابوس السلاح النووي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتحديث وتقوية ترسانتها عبر إنتاج أسلحة نووية جديدة، وتقوم في الوقت ذاته بشكل متهور بخفض قيود استخدام مثل هذه الأسلحة.

وقال ظريف: "إن أمريكا بصفتها المنفذة الوحيدة للهجوم الذري في العالم تدعم أيضا بلا قيد أو شرط المالك للسلاح النووي في منطقتنا؛ كيان متمرد على القانون يهدد الآخرين علنا بالإبادة النووية، وفي الوقت ذاته يدعي المظلومية بشأن عدم الانتشار النووي".

وناشد المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي فورا وتدمير ترسانتها النووية، وإرغامها على الرضوخ لنظام التفتيش الأكثر دقة وتفصيلية والذي يلتزم بها أعضاء معاهدة حظر الانتشار النووي.