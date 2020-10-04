إمكانية التعديل على بيانات قرض بنك التنمية الاجتماعية وطريقة إلغاء الطلب

قام أحد المستفيدين من قرض طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية بالاستفسار عن التعديل على بيانات قرض بنك التنمية الاجتماعية على صفحة البنك في تويتر؛ حيث أنه كافل لزوجته، و عندما اعتمدت الكفالة وجد أنه مكتوب في حالته الاجتماعية أنه أرمل، واستفسر المستفيد عن كيفية تعديل ذلك الأمر

إمكانية التعديل على بيانات قرض بنك التنمية الاجتماعية

رد بنك التنمية الاجتماعية على استفسار المستفيد على حسابه في تويتر وقال أنه من غير الممكن أن يتم طلب التعديل على بيانات القرض بعد حفظها إطلاقا، ولكن الحل في هذه الحالة هو أن يقوم المستفيد بإلغاء الطلب من أساسه ثم التقديم على طلب جديد.

الدخول على طلب التمويل بيانات التمويل إلغاء طلب التمويل تقديم طلب جديد

طريقة إلغاء الطلب

هذا و كان بنك التنمية الاجتماعية قد نبه المواطنين سابقا إلى أن التقديم على الطلب لا يحتاج إلى أية مبالغ مالية، و حذر من الانسياق وراء بعض الأشخاص المضللين عبر شبكة الإنترنت، واللذين يطلبون مبالغ مالية نظير التقديم على الطلب، رغم أن هذا لا ينطبق مع اللوائح الداخلية للبنك، وأكد البنك أن هذه الخدمة يتم تقديمها بشكل إلكتروني كامل حرصا على تسهيل الأمر على الراغبين، ولا يقتصر هذا على طلب التمويل فقط، وإنما يمتد إلى جميع خدمات البنك وبرامجه، وفي حالة وجود أي استفسار يحث البنك المستفيدين على زيارة أي فرع من فروعه.